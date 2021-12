Sergio Aguero pourrait finir à Dubai

Amoindri par un souci cardiaque, Aguero a été contraint dernièrement de prendre sa retraite. Une décision qui a attristé beaucoup de monde, mais qui s’imposait vu les risques encourus. Triste sur le coup, « El Kun » est depuis passé à autre chose. Il commence à explorer les différentes options qu'il a pour son après-carrière.

Aguero pourrait devenir l’ambassadeur de Man City

Il a d'abord été suggéré qu'Aguero et sa famille s'installeraient à Barcelone. Cependant, le quotidien Sport affirme qu'il a une offre de Sheikh Mansour, propriétaire de Manchester City. Ce dernier l’a invité à s’installer lui et sa famille à Dubaï. Dans la capitale des Emirates, il profiterait d’un repos bien mérité avant d’officier en tant qu'ambassadeur mondial des Sky Blues. Une proposition intéressante et qui a de quoi séduire l’intéressé. Aguero également de se lancer dans l'e-sport en tant que propriétaire d’une franchise en 2022. Ça ne serait pas une surprise de la part d’un grand féru des jeux-vidéos.