Coup de tonnerre en février 2016. Le latéral ivoirien du PSG Serge Aurier insulte plusieurs équipiers, et même son coach de l'époque, Laurent Blanc. Aujourd'hui joueur de Tottenham, le latéral est revenu sur cette affaire lundi soir, lors d'un live Instagram avec ses abonnés : "Si je regrette, ça voudrait dire que je l’ai fait exprès. Quand tu regrettes un truc, c’est parce que tu l’as fait exprès et que tu te dis: putain pourquoi je l’ai fait ? Ce jour-là, l’application, on ne la connaissait même pas. Je n’imaginais pas qu’il y avait des gens. On a déconné, on était jeunes...", a confié l'Ivoirien.

"On a déconné, on était jeunes"

Aurier explique que sa famille et notamment sa mère, avait énormément souffert de la situation à l'époque : "Ce n’était pas la meilleure période de ma vie. Aujourd’hui, tu demandes aux gens qui étaient là à l'époque, ils ont dû se dire que je n’allais pas me relever. Ce n’était pas un truc qui a été fait exprès. J’ai des regrets par rapport à ma famille. Ma mère n’était pas dans le meilleur état durant cette période. Moi j’étais préparé, mais ma famille n’était pas prête à recevoir toute cette haine (...) Ma mère ne pouvait plus aller dans certains endroits sans qu’on lui tombe dessus.", raconte Aurier.

Le défenseur des Spurs a récemment confié que le PSG était le club de son cœur et qu'il aimerait bien y finir sa carrière. L'ancien parisien Jérôme Rothen lui est tombé dessus, critiquant ses velléités de retour dans la Capitale et sa légitimité.

"Dans son message, il se fait passer pour le président de tout Paris, de tous les décideurs. Et moi je n’ai pas le droit de dire que j’aime le PSG. Il n’y a que lui. Dans ma réponse, j’ai juste voulu lui faire comprendre qu’il a fait beaucoup de bourdes dans sa jeunesse et durant son passage à Paris. (…) En fait, il a fait pire que moi et il parle mal de moi comme s’il avait un casier vierge. Je ne cautionnerai jamais qu’un ancien joueur aille se mettre à la télé pour mal parler des joueurs actuels.", a taclé Aurier.