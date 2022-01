Entre Watford et la Fédération sénégalaise de football (FSF), le bras de fer est lancé. Convoqué pour la CAN alors qu'il est convalescent, l'ailier a été retenu par les Hornets, qui ont notifié cette décision à la FSF. Le club londonien n'en est pas à son coup d'essai en la matière, puisque le Nigérian Emmanuel Dennis a également été empêché de rejoindre son équipe nationale, qui l'a rayé de sa liste finale. Mais contrairement à son homologue nigériane, la Fédération sénégalaise n'entend pas se ranger à la volonté de la formation de Premier League et le fait savoir dans une correspondance.



Évoquant des « arguments aussi spécieux que fallacieux », la FSF annonce qu'elle maintient la convocation de l'ancien Rennais, et rappelle « l'obligation du club de libérer le joueur au plus tard le 3 janvier 2022 (demain lundi, ndlr), conformément à la circulaire dérogatoire de la FIFA » . Un « comportement irrespectueux, pernicieux et discriminatoire des dirigeants de Watford » qui pourrait pousser la FSF à saisir Zurich du dossier, si Ismaïla Sarr n'était pas finalement libéré. La menace est précise. La balle est désormais dans le camp de Watford.