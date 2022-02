Du haut de ses 29 ans, Édouard Mendy est au sommet. Le gardien sénégalais traverse un chapitre glorieux dans sa carrière. Après une année 2021 riche en émotions avec un sacre en Ligue des Champions sous le maillot de Chelsea, l'ancien Rémois a été récompensé avec sa sélection en soulevant la Coupe d'Afrique des Nations. Un titre encore bien plus fort sur le plan émotionnel que son trophée européen.

La CAN, "10 fois plus fort qu'une Ligue des Champions !"

"C’est dix fois plus fort que la Ligue des Champions, incomparable, la chair de poule comme j’ai jamais eu !", a lancé le gardien des Lions de la Téranga devant la presse, après la finale remportée contre l'Egypte. Grâce à ses performances, l'ex-pensionnaire de Ligue 1 devrait encore figurer dans les gardiens nommés pour les plus prestigieuses distinctions individuelles en fin d'année.