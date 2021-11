Mendy est un Lion de le Téranga et il est fier de l’être



🇸🇳 Édouard Mendy :

« 2 jours que je regarde ce post et j’essaye de comprendre pourquoi je suis le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ? C’est à cause du Sénégal ? » pic.twitter.com/DpW9NpodT8



— Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 24, 2021

Après avoir déjà haussé le ton à l’encontre de la rédaction de France Football, coupable à ses yeux d’avoir retenu des critères autres que sportifs à son égard en oubliant de le nommer parmi les candidats au Ballon d’Or, Edouard Mendy s’est attaqué cette fois à la FIFA.Les instances internationales ont dévoilé dernièrement leur liste des prétendants pour le meilleur portier de l’année. Le nom de Mendy y figure bel et bien.Et pour cause ; il est le seul parmi les cinq gardiens à ne pas être affiché avec son maillot national.Sur sa story Instagram, et en reprenant la publication en question, Mendy a écrit : « Deux jours que je regarde ce post et que j’essaye de comprendre pourquoi mais je n'ai toujours pas compris. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ? Est-ce juste pour le Sénégal ? ».. A traverse ce message, Mendy rappelle son attachement à sa patrie et à ses originaires africaines.