Cela ne le consolera pas forcément d'avoir vu les jurys du trophée Lev Yachine lui préférer Gianluigi Donnarumma, mais cela devrait lui mettre du baume au cœur. Edouard Mendy a été désigné meilleur footballeur sénégalais de l'année 2021 par les journalistes sportifs de son pays. Le gardien de but de Chelsea a largement devancé deux autres joueurs de Premier League : son prédécesseur Sadio Mané (Liverpool) et Ismaïla Sarr (Watford). Un véritable plébiscite pour l'ancien Rémois et Rennais, élu avec 321 points contre seulement 89 à Mané et 61 à Sarr.

Le règne de Sadio Mané s'achève

Appelé "Trophée Jules Bocandé", ce prix était devenu en 2015 la propriété de Sadio Mané. Un règne de six années a par conséquent pris fin ce mercredi. Sur le plan local, Jean-Louis Barthélémy Diouf, l'attaquant de Génération Foot, a remporté le trophée du meilleur footballeur. Le prometteur latéral droit Mouttarou Baldé, champion du Sénégal avec Teungueth FC, et le tout aussi coté milieu de terrain Pape Demba Diop, de Diambars, complètent le podium.