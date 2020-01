Sébastien Haller, c'est quoi la suite ?

Les saisons galères se multiplient pour West Ham. Encore une fois, les Hammers sont en difficulté en Premier League. Le club londonien pointe au 16eme rang et n'a que deux points d'avance sur la zone de relégation. Mais s'il est encore du bon côté de la ligne de flottaison, c'est grâce à un attaquant français. Sébastien Haller est le meilleur buteur de la formation désormais entraînée par David Moyes. Le joueur acheté à l'Eintracht Francfort durant l'été pour 40 millions d'euros a déjà marqué six buts. Et trois d'entre eux ont débloqué des situations mal engagées. En y ajoutant sa passe décisive contre Bournemouth, il a été impliqué sur sept buts. Soit plus d'un quart de l'ensemble des réalisations de l'équipe de Mark Noble. Un bilan comptable vraiment satisfaisant pour une découverte de la Premier League. Et suffisant pour voir plus loin ? Après la Premier League, l'équipe de France ?

Son apport après six mois à West Ham est similaire à celui qu'il avait au même moment à l'Eintracht Francfort (6 buts, 2 passes décisives). Des débuts qui avaient alors appelés à une deuxième saison encore plus brillante en Bundesliga. Et cette perspective doit réjouir les fans de United. West Ham pour le moment mais peut-être Manchester à l'avenir. Car si le natif de Ris-Orangis confirme rapidement en Premier League mais que West Ham ne parvient pas à redresser la barre, qu'est-ce qui empêchera un attaquant aussi décisif de franchir un nouveau cap ? Les membres du Big Four anglais pourraient rapidement se montrer intéressés. Une évolution logique pour celui qui a su réussir à tous les niveaux depuis son transfert d'Auxerre à Utrecht en 2015. Et ces perspectives d'avenir en club pourraient alors lui permettre d'ouvrir la seule porte qui se refuse encore à lui : celle de l'équipe de France. Avec la situation difficile d'Olivier Giroud, l'ancien international espoirs a une vraie carte à jouer. Dans un profil similaire, celui qui mesure 1m90 peut espérer devenir à terme le point d'appui du secteur offensif tricolore. Son temps de jeu en Premier League, son efficacité dans le jeu aérien et sa qualité de projection vers l'avant font de lui un possible héritier de Giroud chez les Bleus. Un objectif qui doit rendre moins morose la saison de l'attaquant de West Ham.