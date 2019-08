Sale été pour Zouma

Propulsé titulaire en défense centrale du côté de Chelsea après le départ de David Luiz, le 8 août dernier, Kurt Zouma n’a pas convaincu, loin de là. L’international français avait précipité la chute des Blues dans l’antre de Manchester United (0-4), en ouverture de la Premier League. Ce samedi, le colosse de 24 ans est impliqué sur les deux buts qui ont permis à Sheffield United d’arracher un point à Stamford Bridge (2-2).

Tout allait pourtant très bien pour la formation de Frank Lampard lors de la réception de ce valeureux promu. Comme le week-end dernier à Norwich (2-3), Tammy Abraham a en effet inscrit un doublé. Le jeune avant-centre de 21 ans profitait d’abord d’une erreur du gardien adverse pour ouvrir le score (19e) puis de la mésentente entre deux défenseurs des Blades pour doubler la mise avant la pause (43e). C'était trop facile pour cette formation londonienne privée de N'Golo Kanté.

La réduction de l’écart des visiteurs est intervenue dès le retour des vestiaires: Callum Robinson, lâché par Kurt Zouma, faisait trembler les filets (46e). Chelsea n’a pas trouvé de second souffle malgré les entrés de Willian (60e) et Michy Batshuayi (83e), Olivier Giroud restant sur le banc, et Sheffield n’a pas laissé passer sa chance. Zouma marquait contre son camp sur un centre de l'intenable Robinson (89e)... Les fans des Blues ont désormais leur bouc émissaire.