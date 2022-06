Salah et son ambition de remporter le Ballon d’Or

Même s’il ne le clame pas sur tous les toits, Mohamed Salah court aussi derrière les récompenses individuelles en plus de viser les titres collectifs. Le brillant attaquant égyptien, qui vient d’être élu meilleur joueur de la saison en Angleterre, se verrait bien aller chercher le prestigieux Ballon d’Or. Il y a peu de chances pour qu’il l’obtienne cette année, mais pour le futur cela fait partie de ses aspirations.

Salah ne veut pas se contenter d’un seul Ballon d’Or

« Une telle récompense remise à un Égyptien aurait un impact considérable au Moyen-Orient et aussi en Afrique, a-t-il confié dans un entretien à France Football. Les centaines de millions d’habitants de ces pays comprendraient qu’ils peuvent accomplir les choses les plus extraordinaires. Car moi, qui viens d’un village d’Égypte, j’y suis parvenu. L’un de mes objectifs est de faire comprendre aux habitants du Moyen-Orient que rien ne leur est impossible. Je m’adresse particulièrement aux enfants. Ils doivent croire que leur horizon est totalement ouvert. J’imagine la réaction de mes compatriotes si je viens présenter le Ballon d’Or en Egypte… »

En plus de vouloir être la fierté des siens, le Pharaon reconnait qu’il vise systématiquement le sommet dans tout ce qu'il entreprend. « Je me rappelle que quand j’ai quand j’ai quitté mon pays, il y a dix ans, je débordais de motivation. Je savais que je devais être très fort, sinon j’allais me fracasser. Je me suis fixé un objectif, puis un autre (…) Ensuite, je me suis dit que je pouvais devenir le meilleur footballeur africain de l’histoire. Il y a maintenant le Ballon d’Or. Je veux le gagner pour rejoindre George Weah, seul lauréat africain de l’histoire. Si j’y parviens, je viserai un second. Cette faim, elle vient du plus profond de moi ».

Aucune rivalité avec Sadio Mané

Salah n’est pas le seul footballeur de Liverpool à lorgner sur ce prix. Il en est de même en ce qui concerne Sadio Mané. L’Egyptien affirme toutefois qu’il n’y a aucune rivalité entre lui et son coéquipier sénégalais. « Si on parle de rivalité entre nous, d’égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d’où ça vient… J’ai une bonne relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matches, donc nous nous efferçons de passer le ballon pour inscrire le plus de buts possibles ».