Sala, des supporters de Southampton dérapent

Alors que tous les joueurs de Premier League portent ce week-end un brassard noir, en hommage à Emiliano Sala, certains supporters de Southampton n'ont pas respecté l'hommage prévu pour l'attaquant argentin. Alors que les Saints accueillaient Cardiff, le club que devait rejoindre Sala cet hiver, deux spectateurs n'ont rien trouvé de mieux que de mimer un avion en direction des fans du club gallois. Inutile de vous expliquer pourquoi.

⚠️ Warning Strong Language ⚠️ Absolutely disgusting from this Southampton fan mocking the death of Emiliano Sala... Get him banned for life @SouthamptonFC @FA @PremierLeague @tkccfc pic.twitter.com/4XZIqkAy1x

Un "humour" pour le moins dégoûtant, et ce sont ainsi deux supporters de Southampton qui ont été arrêtés pour leur comportement au St Mary's Stadium. Le club du sud de l'Angleterre a confirmé l'information, et promis de collaborer avec la police locale pour identifier d'autres éventuels individus auteurs de geste "indécents". Les Saints ont également assuré que les deux hommes seraient sanctionnés. En général, en Premier League, cela se traduit par un bannissement de stade à vie.

#saintsfc statement on the incident involving two fans at St Mary’s this afternoon: pic.twitter.com/3MDgpJbJ98

Au final, Cardiff, en lutte pour le maintien, tout comme Southampton, a décroché une victoire très importante (1-2) dans le temps additionnel, grâce à un but de Kenneth Zohore. Une sorte de "Poetic Justice", comme disent les Anglais.

Crazy happy with this win, fighting with all the love we have for this club. A deep thought for Emiliano lets keep it that way lads !!! @CardiffCityFC #latewins #bestwins pic.twitter.com/xa2pcw9gXt