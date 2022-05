Saint-Maximin se compare à Michael Jordan

Allan Saint-Maximin ne se fixe pas de limites. Et, surtout, il a une énorme confiance en ses capacités. L’ancien attaquant de l’ASSE et de Bastia, aujourd’hui à Newcastle, pense qu’il peut encore devenir un joueur de top niveau mondial. Voire même le meilleur de tous les temps. Rien que cela !

Saint-Maximin place la barre très haut

Dans un entretien accordé à So Foot, et sur un ton tout à fait sérieux, l’ailier des Magpies a confié vouloir marcher sur les pas du célèbre basketteur américain, Michael Jordan. « Faire des choses qui marquent les esprits, changer les règles, c'est ça le but. À l'image de ce qu'a réussi à faire Michael Jordan. Jordan, il a changé la vie de certaines personnes, il a donné du travail aux gens, et c'est ce qui est beau », a-t-il déclaré.



Le Français a poursuivi en affirmant qu’il ne se considérait pas inférieur aux principales stars du championnat anglais. « Ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané, a-t-il lâché. Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens. »