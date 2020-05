Saint-Etienne - Puel : « Saliba est prêt pour la Premier League »

Malgré une triste 17ème place au classement, l’AS Saint-Étienne a eu quelques satisfactions cette saison. Parmi elles, on retrouve William Saliba qui fut le maillon essentiel de la défense stéphanoise cette année. Prêté par Arsenal, à la suite de son transfert vers la capitale anglaise en juillet 2019, le jeune défenseur central va donc rejoindre les Gunners la saison prochaine. Et selon Claude Puel, Willam Saliba est « prêt pour la Premier League ».

« Ça sera difficile pour nous sans lui »

Dans une interview accordée à The Athletic, l’entraîneur de Saint-Etienne est revenu sur les performances de son jeune joueur : « C’est un joueur fantastique. Il est jeune, mais il a déjà beaucoup de maturité dans son jeu. Ça sera difficile pour nous sans lui, mais je pense que c’est une opportunité fantastique pour Arsenal ». D'après l’ancien coach de Leicester, William Saliba est le joueur qui manquait à la défense des Gunners : « Je pense qu’ils ont besoin d’un bon défenseur central, et je pense que William est le bon joueur. Il pourra vite s’imposer en équipe première ». Dix ans après l’arrivée de Laurent Koscielny à Londres, Arsenal espère avoir flairé un autre bon coup avec le recrutement d’un des plus grands espoirs du football français au poste de défenseur central.