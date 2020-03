Sagna sèchement répond à Fabregas

Bacary Sagna a rétorqué à Ces Fabregas. L'ancien milieu d'Arsenal avait critiqué le niveau de ses anciens coéquipiers. L'Espagnol avait notamment indiqué que seul Van Persie et Nasri étaient à son niveau. Le Français n'a pas apprécié cette sortie et l'a fait savoir. "Cela m'a surpris de sa part car il était supposé être un des leaders de l'équipe. C'était un grand espoir, un leader et un vrai joueur mais en tant que tel il ne faut pas parler comme cela de son club. Cela m'a aussi un peu surpris car c'est un bon gars", a regretté Sagna pour Goal.

"Pas toujours exemplaire"

L'ancien latéral des Gunners a réservé un petit tacle à son compère de l'époque. "Arsenal lui a permis de jouer donc dire que certains joueurs n'étaient pas à son niveau, c'était un peu dur parce que je ne suis pas sûr que sur toutes les saisons qu'il a jouées au club, il a toujours été un joueur exemplaire. [...] Oui, c'est un superbe joueur, avec de grandes qualités, mais peut-être que certaines personnes attendaient plus de lui.", a estimé le défenseur tricolore.