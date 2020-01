Sadio Mané (Liverpool) meilleur joueur de Premier League, selon Cesc Fabregas

Si les acteurs du ballon rond restent généralement discrets sur leurs goûts et opinions, Cesc Fabregas détonne dans le paysage. Depuis son arrivée en Principauté, le milieu espagnol n'hésite pas à lancer des axes de réflexion ou livrer des avis tranchés sur les réseaux sociaux, comme l'atteste son compte Twitter. Cette semaine, le champion du monde 2010 a pris plaisir à échanger avec des anonymes sur ses goûts en matière de football. Invité par l'un d'eux à désigner le meilleur joueur de Premier League, Fabregas a été catégorique : il a cité Sadio Mané. Rien de surprenant pour un joueur avec un regard aussi avisé sur son sport.

Sadio Mané impressionne ses pairs

Sadio Mané fait en effet l'actualité cette semaine en s'octroyant mardi à Hurghada (Egypte) le trophée du joueur africain de l’année devant l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) et son compère d'attaque à Liverpool, l’Égyptien Mohamed Salah. Une distinction de plus pour le Sénégalais, tête forte d'un collectif éblouissant depuis plus de deux ans, avec un parcours à couper le souffle en Premier League et un sacre en Ligue des champions il y a 8 mois. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations et meilleur buteur de Premier League la saison passée (à égalité avec Salah et Aubameyang), Sadio Mané a aussi terminé quatrième au classement du Ballon d'Or France Football.