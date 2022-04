Rüdiger, et revoilà le Real !

Essayons de remettre un peu d’ordre. Le mois dernier, La Gazzetta dello Sport, le quotidien italien, assurait qu’entre la Juventus et Antonio Rüdiger, l’affaire était bouclée. Marca, son homologue espagnol, indiquait que le Real Madrid avait fini par abandonner la piste du défenseur allemand de Chelsea. Parmi les autres clubs susceptibles de vouloir recruter ce joueur libre en fin de saison (sans indemnités de transfert à payer au club anglais), on citait aussi le FC Barcelone (discussions à l'appui le 30 mars) et le Paris Saint-Germain.

Un duo Alaba-Rüdiger ?

Ce samedi, Sky Sport Italia y va également de sa révélation. Le Real, que l’on pensait donc hors-course, n’a jamais été aussi près d’un accord ! La prestation de Rüdiger face aux Merengues en quart de finale de la C1, malgré l’élimination de Chelsea, aurait réveillé grandement l’intérêt des dirigeants madrilènes pour l'ex de la Roma.

Et l’entourage du joueur de 29 ans aurait été satisfait des conditions avancées pour le futur contrat. La perspective de voir Antonio Rüdiger et David Alaba composer la charnière du Real Madrid est assez prometteuse. A suivre.