Pour sa première saison en Premier League, Ruben Dias vient de décrocher la timbale. Non seulement,il a remporté le championnat d’Angleterre avec sa formation de Manchester City, mais il s’est aussi adjugé le titre du meilleur joueur de la saison dans cette ligue. Une récompense qui lui est décernée par ses pairs. C’est ce qu’on appelle une adaptation réussie.



L’ancien joueur de Benfica, recruté pour un montant de 68 millions d’euros, a été le grand artisan de la campagne victorieuse des Eastlands. Il est le symbole de l’arrière-garde la plus hermétique de l’Angleterre et si la bande à Guardiola a assuré 19 clean sheets c’est en grande partie grâce à lui.

