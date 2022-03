Roy Keane veut Diego Simeone à Manchester United

Roy Keane, qui a été capitaine des Red Devils et a remporté neuf titres majeurs au cours de sa carrière de joueur à Old Trafford, a critiqué ouvertement la direction prise par United ces dernières années. Son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer a été limogé de son poste d'entraîneur principal au début de la saison, et Ralf Rangnick l'a remplacé temporairement.

Keane milite pour Simeone

Cependant, avec Rangnick qui devrait prendre un rôle de consultant en football avant la campagne 2022/23, United a besoin d'un boss permanent, et Keane pense que Simeone serait idéal. "Peut-être Simeone, c'est le bon type de personnage. Il traverse une période difficile à l'Atlético et peut-être que sa série est terminée avec eux", a-t-il dit dans des propos relayés par Goal.com. "Simeone, allez le chercher, c'est un grand personnage. Il a fait de grandes choses. Il ne fait pas n'importe quoi avec les joueurs. Peut-être que l'arrivée de quelqu'un comme lui pourrait fonctionner. Je ne pense pas que tout soit sombre, il y a encore de bonnes choses à United, mais ils doivent trouver le manager. Si le manager n'est pas bon, alors le reste s'effondrera."