Roy Keane : « Ronaldo ? Une excellente nouvelle pour United ».

Vendredi, les Red Devils ont confirmé de manière sensationnelle qu'un accord avait été conclu avec la Juventus pour faire revenir le buteur portugais Cristiano Ronaldo dans le club où il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. United paierait 15 millions d'euros, plus 8 millions d'euros pour le prolifique attaquant, qui a marqué 118 buts en 292 apparitions sous l'égide d'Alex Ferguson à Manchester, avant de rejoindre le Real Madrid en 2009.

Ronaldo revient, Keane apprécie

Trois titres de Premier League, une victoire en Ligue des Champions et un succès en FA Cup figurent parmi les distinctions obtenues par Ronaldo au cours de ses six années passées à United. Et Roy Keane pense qu'il sera une excellente acquisition pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. A la question de savoir s'il avait été emporté par l'euphorie de l'arrivée imminente de Ronaldo, l'ancien capitaine de United a répondu à Sky Sports : "Oui, c'est le cas, c'est génial. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour United, pour les fans et pour la Premier League. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il est toujours un joueur de classe mondiale. Les gens peuvent avoir des doutes à son sujet mais la faim, le désir sont toujours là. Nous avons vu qu'il a remporté le Soulier d'or à l'Euro. La Coupe du monde est dans un an et demi, il aura cette motivation pour continuer", a ainsi salué Keane, enthousiaste pour une fois.