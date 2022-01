Roy Keane atomise Arsenal

Arsenal a été éliminé de la FA Cup au troisième tour par le club de Championship Nottingham Forest dimanche, et Roy Keane a été parmi ceux qui ont critiqué l'équipe de Mikel Arteta pour sa performance. Un but de Lewis Grabban en fin de match s'est avéré décisif et les hôtes ont infligé une défaite surprise aux Gunners. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a estimé qu'Arsenal manquait tout simplement de substance malgré son style de jeu attrayant.

Arsenal "nul" selon Roy Keane

"C'était nul. Ils ressemblent au Real Madrid mais ils jouent comme une équipe de bar", a-t-il raillé sur ITV. Il y a encore de la mollesse. Nous regardions le match en direct en pensant : 'Arsenal est vulnérable'. Ils n'ont montré aucune présence. Arsenal a mérité tout ce qu'il a reçu aujourd'hui. C'est un gros revers pour eux aujourd'hui", a encore critiqué Keane.