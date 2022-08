Rooney demande l’éviction de Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney ne porte pas vraiment Cristiano Ronaldo dans son cœur. Ceux qui en doutaient n’ont qu’à prendre connaissance des derniers propos tenus par l’ancien international anglais à l’encontre de celui qui était son coéquipier pendant cinq ans à Manchester United. « Wazza » demande ni plus ni moins à ce que le Portugais soit laissé sur le banc à l’occasion du choc contre Liverpool, lundi soir.

« Avec Cristiano Ronaldo, il y a moins d’énergie »

"Je ne ferais pas jouer Cristiano Ronaldo, et je ne ferais pas jouer Marcus Rashford non plus, a-t-il confié dans un entretien au Times. "Si j'étais à la place de Ten Hag, ma principale préoccupation serait d'apporter de l'énergie sur le terrain, et l'incapacité d’United à recruter un numéro neuf fait qu'ils se sont appuyés sur Ronaldo contre Brentford, même s'il ne s'était pas beaucoup entraîné avec l'équipe. Il semblait être en retard sur le plan physique et n’était pas du tout en forme. Ten Hag a besoin d'énergie de son côté et cela revient à laisser tomber Ronaldo".

Les arguments de Rooney au sujet de CR7 sont parfaitement recevables, et beaucoup de fans mancuniens partagent le même avis. Il n’est pas certain cependant que le manager des Red Devils prenne en compte ce conseil. Il y a quelques jours, en conférence de presse, il avait déclaré qu’il n’avait absolument rien à reprocher à son joueur vedette et qu’il faudrait arrêter de le pointer du doigt pour la moindre déconvenue que subie l’équipe.