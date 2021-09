Ronaldo donne un indice sur la date de sa retraite

Après trois années passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo vient d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière en revenant à son premier amour, Manchester United. Avant ses seconds débuts avec les Red Devils, prévus samedi contre Newcastle, le génie portugais a fait part de ses attentes et aussi de ses objectifs dans une interview accordée à la chaine TV du club. Et dans ses déclarations, il a laissé échapper une indication concernant le moment où il envisage de stopper son parcours de footballeur pro.

Ronaldo s'estime « différent du reste des gens »

« Si je peux guider l’équipe vers des trophées ? C'est pourquoi je suis ici, a-t-il indiqué sur un ton ferme. Je ne suis pas ici pour des vacances. Comme je vous l'ai dit, mon premier passage ici c’était bien, on a gagné des choses importantes et j'ai porté le maillot du club pendant de nombreuses années, mais je suis ici pour gagner à nouveau. On en est capable, moi et mes coéquipiers. Je suis prêt pour défi. C'est une bonne occasion pour moi, pour les supporters, pour le club de pouvoir aller de l’avant. Je suis prêt et je pense que je ferai de grandes choses dans les trois ou quatre prochaines années ». Ses admirateurs peuvent être rassurés, CR7 n’a pas l’intention de dire stop avant d’avoir atteint ses 40 ans.

Ronaldo a aussi tenu à répondre par ailleurs à ceux qui jugent qu’il ne peut plus être performant dans un championnat aussi relevé que la Premier League. « Je suis ici pour gagner, les gens parlent de l'âge mais ils devraient comprendre et ils savent que je suis différent, je suis différent du reste des gens, a lâché le quintuple Ballon d'Or. Je le montre tout le temps, année après année et cette année sera la même. Je sais à 100% sûr que je ferai de bonnes choses avec mes coéquipiers et les supporters seront de notre côté. »