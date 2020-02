Robert Lewandowski (Bayern Munich) évoque son quasi-transfert à Manchester United

Robert Lewandowski a encore été décisif dans le succès obtenu par le Bayern Munich contre Paderborn, vendredi soir en Bundesliga. Auteur de 25 buts depuis le début de la saison en championnat, il demeure le meilleur buteur en Allemagne, étant toujours le danger numéro 1 à surveiller pour les adversaires du club bavarois. Avant de rejoindre le Bayern Munich en 2014, il aurait pu effectuer un autre choix de carrière et a reconnu avoir été proche de Manchester United, notamment en raison d'un appel de Sir Alex Ferguson lui-même alors que le joueur faisait les beaux jours du Borussia Dortmund.

Lewandowski pensait vraiment rejoindre Manchester United

«Je parlais avec lui [Ferguson] après deux ans à Dortmund et à cette époque, je pensais vraiment à un transfert à Manchester United», a déclaré Lewandowski au Guardian. À cause de Ferguson et à cause de Manchester United. Le Borussia Dortmund a dit: «Non». «C'était la première fois que je pensais à un transfert parce que si vous recevez un appel téléphonique de Sir Alex Ferguson, pour un jeune joueur, c'était quelque chose d'incroyable. Ce fut une journée spéciale pour moi. » Avec le Bayern Munich, Lewandowski affrontera Chelsea, dès mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, une compétition pour laquelle il est optimiste même si le dernier sacre date de 2013 pour le club allemand : «Je crois toujours qu'un jour nous jouerons la finale de la Ligue des champions et nous la gagnerons» , a-t-il indiqué.