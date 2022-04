Richarlison vers un départ d’Everton ?

L'expert en transferts Fabrizio Romano a révélé sur Twitter que Manchester United a discuté de Richarlison en interne, ainsi que d'autres options dont Darwin Nunez de Benfica. L'attaquant d'Everton et son agence Velasco Sport Group ont signé avec CAA Base.

Richarlison change d'agents

Dans le tweet, Fabrizio Romano a déclaré : "L'attaquant d'Everton Richarlison et son agence Velasco Sport Group ont maintenant officiellement signé avec l'agence CAA Base. On m'a dit que Manchester United avait discuté de Richarlison en interne, avec Darwin Nunez et d'autres options.Bien sûr, pas de discussions maintenant - il est totalement concentré sur Everton."

Le Brésilien a eu du mal à atteindre le niveau qu'il avait précédemment établi en Premier League cette saison, marquant seulement sept buts toutes compétitions confondues. Les Toffees eux-mêmes ont connu une saison en dessous de la moyenne, avec Frank Lampard à la tête de l'équipe, qui occupe la 17e place.