Retour de Ronaldo, Ferguson avoue son rôle

C'est lui qui l'avait fait venir (sur le conseil de ses joueurs) à Manchester United en 2003. Convaincu du talent et du potentiel de Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson avait fait en sorte de signer au plus vite celui qui évoluait alors au Sporting CP. Douze ans plus tard, c'est une nouvelle fois le légendaire manager de United qui s'est chargé de le convaincre de revenir. Un coup de maître tout de suite payant avec un doublé de Ronaldo samedi face à Newcastle pour sa première (4-1).

Et c'est l'intéressé lui-même qui l'a confirmé. Dans une interview donnée au média suédois Viaplay, Sir Alex raconte son intervention, tout en la minimisant : "On était tous excité par son retour. Je parle pour tous les supporters. C'est un grand jour pour Manchester United. [...] De nombreuses personnes ont joué un rôle (dans ce retour) et j'y ai contribué, sachant que Cristiano (Ronaldo) voulait revenir, ce qui était important. Et ça a parfaitement fonctionné."

"CR7 à Man City ? Inimaginable"

Ferguson avoue également son énorme soulagement que CR7 n'ait pas rejoint le voisin honni de City : "C'est un grand moment d'émotion, mais c'est aussi excitant et pour moi, c'est un soulagement parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il joue pour Manchester City. Je pense que personne ne le pouvait. C'est pour cela que nous avons fait en sorte qu'il revienne. J'ai parlé aux Glazers (propriétaires de Manchester United) et ça s'est fait."