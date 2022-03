Rennes - Genesio : "Il nous a manqué la VAR"

"Peut-être que Rennes est moins attrayant que Leicester pour un quart de finale de Ligue Europa Conférence"



L'exploit éventuel n'était pas loin et au final, ce sont surtout les regrets qui restent. Ce jeudi soir, en dépit de son succès face à Leicester en 8ème de finale retour de la Ligue Europa Conférence (2-1), Rennes n'a pu rattraper la défaite de l'aller (2-0) et a donc été éliminé de la compétition européenne. "Le premier sentiment est la déception car s’il y a une équipe qui méritait sur les deux matchs d’aller en quart de finale, c’était nous. Encore une fois, il nous a manqué un peu de maturité. Dans notre petit temps faible, on a concédé un but sur coup de pied arrêté. Il nous a manqué d’efficacité car on a eu les occasions pour mettre le troisième but et les emmener aux prolongations., s'est exprimé Bruno Genesio en conférence de presse.L'arbitrage vidéo ne sera utilisé qu'à partir des quarts de finale de la compétition et le technicien du club breton a insisté sur le thème de l'arbitrage. D'après lui, Rennes n'a sans doute pas le même impact que Leicester auprès de l'UEFA. "Je pense que sur les deux matches, on est lésés d’au moins un penalty. Il y a plusieurs décisions contraires, au moins trois.. Il y avait un président célèbre, qui n’est plus là (Bernard Tapie, ndlr), qui a dit un jour : 'J’ai compris' (en référence à la main de Vata en 1990 contre l’OM). J’espère qu’on va comprendre."Évoquant la "frustration" et la "colère" comme des sentiments dominants après avoir effectué autant d’efforts de façon vaine, le technicien âgé de 55 ans a exprimé son désir de passer à "autre chose", alors que Rennes, 4ème de Ligue 1, n'est qu'à 1 point du podium, et d'une possible place pour la prochaine Ligue des Champions. Il a également mis en lumière la "soirée extraordinaire" vécue grâce aux supporters du Roazhon Park., a-t-il assuré. Pour Rennes, une nouvelle réception, celle de Metz, est au programme, ce dimanche dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1 (15 heures).