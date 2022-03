Les Gunners cherchent à renforcer leur attaque après avoir laissé Pierre-Emerick Aubameyang rejoindre le FC Barcelone en janvier. Et le club du nord de Londres est prêt à perdre Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah, lorsque leurs contrats expireront à la fin de la saison. Il est entendu qu'Arsenal devrait payer la clause libératoire d'Alexander Isak de 75 millions de livres sterling afin de l'amener à l'Emirates Stadium.

Isak très convoité

AS affirme qu'Arsenal est toujours intéressé par l'arrivée du joueur de 22 ans après avoir échoué à le faire signer pendant la période des transferts d'hiver. Ils affirment que l'équipe du manager Mikel Arteta est "amoureuse" du joueur et cherche à s'assurer ses services. Bien qu'il s'agisse d'un coup dur pour Arsenal, il a été dit que Manchester United et Liverpool sont également en train d'étudier la possibilité de s'emparer d'Isak.