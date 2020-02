Real Madrid ou Barcelone ? Simeone (Atlético) préfère Liverpool !

Simeone préfère Liverpool aux références de la décennie

L'Atlético de Madrid défie Liverpool, ce mardi soir, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (21 heures). Et si ces deux formations n'ont pas la même philosophie de jeu,. Une caractéristique que l'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, n'a pas manqué de relever en conférence de presse d'avant-match.Très élogieux sur son adversaire, le technicien argentin estime que cette équipe mérite d'entrer dans l'histoire au même titre que le Barça de Guardiola ou le Real Madrid de Zidane. Simeone préfère même cette formation de Liverpool. "Sur l’intensité et la compétitivité, nous nous ressemblons. Il y a des aspects similaires aux équipes que nous avons avec Jürgen Klopp. Ensuite, le potentiel offert par les joueurs permet de jouer de manière différente. Mais je suis certain, on parle toujours des grandes équipes, qu’avec le temps ce Liverpool entrera dans l’histoire. Il a des qualités différentes de tous ceux que nous avons admiré.".