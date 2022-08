Après Casemiro et Federico Valverde, c'est au tour de Marco Asensio de susciter l'intérêt d'une écurie de Premier League. Et concernant l'international espagnol, le Real Madrid pourrait finir par céder, étant donné que celui-ci n'est plus qu'à un an de sa fin de contrat.

Un avenir incertain

D'après les informations de Relevo, Manchester United suivrait de près le dossier du natif de Palma et compterait formuler une offre de 30 millions d'euros pour l'enrôler avant la fin de ce mercato. Toutefois, ce dernier, dont l'avenir pourrait s'écrire en pointillé à Santiago Bernabeu, est également dans le viseur de plusieurs autres clubs européens.



Pour ce qui est de Carlo Ancelotti, le maître à jouer du club madrilène, ce dernier compterait sur l'ancien meneur de jeu de Majorque pour effectuer cet exercice 2022-23, un détail qui a son importance. Et ce, bien qu'un départ du numéro 11 des Blancos soit fortement envisageable en cas d'offre jugée intéressante par le champion d'Espagne.