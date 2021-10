Pep Guardiola est un admirateur de longue date du milieu de terrain allemand, et il semblerait que Manchester City s'intéresse à lui dans les mois à venir. Kroos est sous contrat au stade Santiago Bernabeu jusqu'en juin 2023, mais il pourrait être tenté par un départ si sa place de titulaire n'est plus garantie. Le joueur de 31 ans n'a fait son retour à la compétition qu'au début du mois d'octobre après avoir été mis sur la touche par une blessure persistante à l'aine depuis l'Euro 2020.

Un prix de 25 millions d'euros

Selon les rapports du journal catalan El Nacional, l'émergence d'autres joueurs dans les plans de Carlo Ancelotti pourrait voir Kroos relégué à un rôle d'équipe tournante. Eduardo Camavinga s'est déjà imposé dans l'esprit de l'Italien ces dernières semaines et Fede Valverde reste un joueur clé de l'effectif de Los Blancos. Kroos est actuellement évalué à 30 millions d'euros, mais City cherchera à faire baisser ce montant à 25 millions d'euros en fonction de sa situation contractuelle.