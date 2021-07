Les fans de Manchester United se frottent déjà les mains avec enthousiasme avant que Raphaël Varane ne termine son transfert depuis le Real Madrid cette semaine. Le Français devrait rejoindre prochainement le club mancunien et l'ancien défenseur de United Rio Ferdinand a déjà l'eau à la bouche à l'idée de le voir à Old Trafford. "Il a dû vouloir faire partie de la nouvelle voie de Manchester United", a déclaré Ferdinand, parlant comme si le transfert était déjà terminé.

"Un meilleur projet que le Real"

"Le nouveau projet en cours, avec Ole Gunnar Solskjaer signant un nouveau contrat, [Jadon] Sancho qui arrive et le talent qu'ils ont là-bas. Jouer aux côtés de Maguire après ce que Harry a fait à l'Euro a dû jouer un rôle. Je pense qu'il considère que c'est un meilleur projet que ce qu'il a au Real Madrid maintenant." L'ancien défenseur central n'a aucun doute sur la qualité du Français. "Il a disputé 14 finales et a remporté 14 finales", a déclaré Ferdinand. "Il a le pedigree. A-t-il la mentalité de gagner ? Oui. Il l'a fait avec un maillot de la France et un maillot du Real Madrid."