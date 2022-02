Rangnick admet les défauts de Manchester United

Manchester United a été éliminé de la FA Cup vendredi dernier par Middlesbrough, une équipe de Championship, et occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League. "Dans l'ensemble, je pense que le développement de l'équipe et nos performances au cours des deux dernières semaines se sont améliorés, y compris, d'ailleurs, le match de Coupe", a déclaré Rangnick.

Rangnick lucide sur les défauts de United

"Il y a deux points de critique que l'équipe doit affronter et que nous devons tous affronter. Tout d'abord, nous avons gaspillé trop d'occasions nettes. Comme je l'ai dit, 22 tirs à l'intérieur de la surface, dont au moins 10 étaient des occasions franches, et nous aurions dû mener facilement 3-0 à la mi-temps, et à la fin, le score aurait dû être de 6-1 ou 6-2. C'est un point de critique que nous devons affronter. L'autre point concerne les 10 secondes qui ont précédé le but de la main, comme je peux l'appeler, c'était une situation parfaite de contre-pression sur la ligne de touche au milieu de leur moitié de terrain. Nous avons gagné du temps, la seule chose que nous avons oubliée, c'est de leur enlever le ballon. Cela a conduit à une situation où, huit secondes plus tard, nous étions en infériorité numérique dans notre surface, ce qui leur a permis de marquer ce but. Nous n'aurions pas dû laisser cette situation se produire dans notre surface" a confié le coach mancunien face aux médias.