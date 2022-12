Randal Kolo Muani dans le viseur de deux géants d'Angleterre !

La carrière de Randal Kolo Muani pourrait prendre un nouveau tournant assez rapidement ! Lui qui est passé en quelques mois à peine du National à la Coupe du Monde avec les Bleus, continue son bonhomme de chemin et espère bien aller le plus haut possible dans sa carrière. Kolo Muani, qui découvre le Mondial Qatari après avoir été appelé à la dernière minute pour remplacer Christopher Nkunku blessé, a l'occasion de se montrer dans cette compétition, puisqu'il avait été titulaire et plutôt bon contre la Tunisie notamment.

Ses belles performances en Bleus viennent confirmer celles en club. Depuis sa saison 2020/2021 à Nantes, Kolo Muani n'en finit plus de progresser, lui qui évolue désormais avec l'Eintracht Francfort et qui a découvert la Ligue des Champions cette saison avec le club Allemand.

Des prestations que les (très) grandes écuries de Premier League surveillent de près ! A en croire les informations de FootMercato, Tottenham et Liverpool sont très chauds à l'idée d'attirer l'international français l'été prochain. Cela dit pour s'attacher les services de Kolo Muani, il faudra sortir le chéquier. Bild indiquait que Francfort n'écouterait aucune offre en dessous de 60 millions d'euros il y a quelques semaines, une valeur qui a du encore augmenter suite aux belles apparitions du français en Coupe du Monde...