Ramos à Tottenham, y a-t-il une chance ?

Le feuilleton Sergio Ramos continue d'agiter les chroniques du côté du Real Madrid. Le capitaine des Merengue n'a toujours pas prolongé dans la capitale espagnole, et les bruits ne l'ont pas seulement envoyé du côté du Paris Saint-Germain. Tottenham, par exemple, vient aussi d'être une destination évoquée pour le défenseur champion du monde 2010 (177 sélections depuis 2005). Alors, qui mieux que Sergio Reguilon pour donner son avis sur le sujet, lui l'ancien arrière latéral de la Maison Blanche transféré chez les Spurs cet été ?

📺 #CDD

⚽️ Retour sur le feuilleton autour de la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid ! pic.twitter.com/7ldZU4FZsb

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 22, 2020





"A mon avis, tout se résoudra en fin de compte pour les deux parties, le Real Madrid comme Sergio Ramos, estime ainsi pour AS celui qui s'est révélé la saison dernière à Séville, où le Real l'avait prêté. Vu de l'extérieur, je ne peux pas imaginer le Real sans lui." Il n'essaie même pas de faire semblant... "Je ne pense pas qu'il prêterait attention à une éventuelle invitation de ma part", sourit le joueur de 24 ans. C'est une information lancée par l'Evening Standard, en début de semaine, qui a conduit à ce questionnement : José Mourinho adorerait récupérer son ancien joueur, qu'il a dirigé de 2010 à 2013.



Soldat par excellence de l'entraîneur portugais lors de son passage au Real, il incarnait à la perfection la dureté imposée par le "Mou" pour tenter de faire face au FC Barcelone. C'est passé, parfois (mais rarement)... Tottenham aurait notamment été motivé par la réussite Thiago Silva à Chelsea. Attirer Sergio Ramos leur semblerait à peu près similaire. Mais à 34 ans, l'intéressé cherche-t-il simplement à faire monter les enchères pour négocier au mieux son nouveau contrat ? Beaucoup sont convaincus qu'il s'est servi du PSG dans ce but. Quoi qu'il en soit, le voilà officiellement autorisé à discuter et même à s'engager avec qui il souhaite. Zinedine Zidane le voit "encore jouer de longues années, car il prend un grand soin de lui-même". Mais où ?

100 - Sergio Ramos a marqué son 100eme but avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, 55 d’entre eux ayant été marqués de la tête. Centenaire. pic.twitter.com/mospO9XEZT

— OptaJean (@OptaJean) November 3, 2020