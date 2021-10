Raheem Sterling pas contre un départ au Barça

Le Barça espère se renforcer en janvier après avoir vu son équipe s'affaiblir considérablement au cours de l'été. Les hommes de Ronald Koeman semblent dépourvus et auraient besoin de sang neuf cet hiver. C'est pourquoi la star de Manchester City, Raheem Sterling, a fait l'objet d'un intérêt, l'ailier étant tombé en disgrâce à l'Etihad Stadium cette saison.

Sterling et le Barça, c'est réciproque

Sterling n'a été titularisé que deux fois en Premier League cette saison, et il pourrait bien être prêt à partir pour un temps de jeu plus régulier. Selon Sport, l'international anglais a déjà donné son accord pour un transfert au FC Barcelone. Cependant, le transfert n'est possible que dans le cadre d'un prêt initial. Le Barça n'aura que 16 millions d'euros à dépenser lors de la fenêtre de transfert de janvier, bien que le salaire ne soit pas un facteur en raison des départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann cet été.