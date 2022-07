Raheem Sterling explique son choix de rejoindre Chelsea

Raheem Sterling a quitté cet été la meilleure équipe d’Angleterre pour rejoindre Chelsea. Une décision surprenante mais que l’international anglais assume parfaitement. Pour lui, il n’y avait pas meilleur endroit que Stamford Bridge pour continuer à assouvir ses ambitions.

Sterling est à Chelsea pour gagner

Mercredi soir, et à l’issue de son premier match joué avec sa nouvelle équipe (face à Charlotte FC), Sterling a confié à Chelsea TV pourquoi il a voulu poursuivre sa carrière chez les Blues. "Ces deux dernières années, vous avez participé à quatre ou cinq finales, vous avez progressé, vous avez gagné la Ligue des champions et vous cherchez maintenant à vous battre pour la Premier League, c'est quelque chose qui m'a intrigué lorsque j'ai discuté avec le club, a-t-il confié. En voyant la direction qu’ils ont prise, j'ai vraiment adhéré à cette idée et j'ai senti que c'était un endroit où je pouvais vraiment m'épanouir. Je pense simplement que c'est l’endroit parfait pour moi."

L’ancien de Liverpool a enchéri en indiquant que la présence de Thomas Tuchel a aussi été déterminante dans le choix qu’il a fait. "Le club a déjà cette mentalité de gagnant, mais continuer à le faire chaque année, gagner de plus en plus de trophées et construire sur la saison précédente, je pense que c'est ce que font les meilleurs managers comme Thomas [Tuchel]. Ce n'est pas gagner une année et se reposer l'année suivante, c'est encore et encore et encore et c'est ce qui m'excite ici. Gagner encore plus de trophées, c’est le défi qui est devant nous."