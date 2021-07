A son arrivée depuis le FC Porto en 2007, Anderson était considéré comme l'une des pépites les plus prometteuses de son sport. Recruté par Manchester United, le Brésilien n'aura cependant jamais combler tous les espoirs placés en lui, et ce malgré les multiples titres gagnés avec les Red Devils. Car même s'il a été sacré quatre fois champion de Premier League et qu'il s'est adjugé la Ligue des champions en 2008, le joueur n'a en réalité débuté que 118 matchs en plus de sept ans et demi à Old Trafford.



Et si Anderson n'a pas su exploiter pleinement son potentiel, se fut notamment en raison d'une forme physique laissant très largement à désirer. Ancien coéquipier du milieu de terrain chez les Red Devils, Rafael est revenu sur ce problème dans son autobiographie écrite à quatre mains avec son frère jumeau Fabio : "Il a été gravement blessé de nombreuses fois et ensuite il a eu ses problèmes de nourriture qui ont commencé à lui nuire."

"Le meilleur du monde si..."



Rafael a ensuite expliqué qu'Anderson a "été à son meilleur niveau quand il a pu enchaîner les matchs et qu'il ne pouvait pas autant manger". Mais l'ex de l'OL s'est aussi voulu clair : "Je voudrais dire quelque chose à propos d'Anderson : s'il avait été plus professionnel, il aurait pu être le meilleur joueur du monde. Et je le dis sérieusement. Mais je crois qu'il n'a jamais rien pris au sérieux. Il aimait juste se laisser vivre."