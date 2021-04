Voilà une action inédite qui pourrait faire bouger les choses. Pour protester contre toute forme de racisme et de discrimination sur les réseaux sociaux, le club de Swansea, qui évolue actuellement en deuxième division, a pris la décision de désactiver tous ses comptes pendant une semaine, ce jeudi.

Le club gallois précise que "tous les joueurs et joueuses, des équipes premières et de l'académie, ainsi que la direction, le personnel et les chaînes officielles du club, qui comprend Facebook, Twitter et Instagram, ne publieront aucun contenu pendant une période de sept jours".

"Trop, c'est trop"

"En tant que club de football, nous avons vu plusieurs de nos joueurs victimes d'abus odieux au cours des sept dernières semaines seulement, et nous pensons qu'il est juste de prendre position contre un comportement qui est un fléau pour notre sport et la société dans son ensemble", précise le communiqué du club anglais.

https://twitter.com/SwansOfficial/status/1380113189447286791

Le club précise également que son directeur général, Julian Winter, a envoyé une lettre au PDG de Twitter, Jack Dorsey, et au fondateur, président et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg pour que des sanctions plus strictes soient prises pour les auteurs de messages racistes "qui sont malheureusement devenus beaucoup trop courants".