Racisme lors de Tottenham-Chelsea : Un homme arrêté par la police anglaise

Les autorités anglaises ne badinent pas avec les questions relatives à la discrimination. Par le passé, elles ont déjà démontré leur intransigeance face à ceux qui fautent dans ce domaine. Et, ils l’ont prouvé de nouveau lundi en interpellant l’un des « supporters » suspectés d’avoir perturbé la rencontre de championnat anglais entre Tottenham et Chelsea à travers des abus racistes. Cette personne aurait insulté Son Heung-Min, l’attaquant sud-coréen des Spurs, et ce sont les supporters des Blues eux-mêmes qui l’ont dénoncé auprès des responsables de la sécurité du stade.



Dimanche, le joueur qui a le plus souffert de racisme ce n’est pourtant pas Son mais Antonio Rudiger, l’arrière de Chelsea. Une enquête a été ouverte, et il y a eu des avancées si l’on se fie à un communiqué publié par Tottenham. Les Spurs ont indiqué que tout est mis en œuvre avec la police pour que les malfrats soient identifiés, punis et traduits devant la justice : «Notre club a une feuille de route en matière de lutte contre le racisme dans toutes nos communautés et nous sommes déterminés à mener une enquête approfondie. Tout fan reconnu coupable recevra une interdiction à vie du stade ».