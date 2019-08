Quand Pépé rêvait de signer à… Chelsea

Exhumée sur les réseaux sociaux, l’interview de Nicolas Pépé dans le cadre de l’émission Téléfoot en avril 2017 a une saveur toute particulière au lendemain de la signature de l’attaquant de 24 ans en faveur d’Arsenal. A l’époque, celui qui s’apprête à signer au Losc, en provenance d’Angers, confie ses envies de Premier League. L’international ivoirien se voit bien alors à Londres, mais pas dans les rangs des Gunners, plutôt chez le rival Chelsea qui a tant réussi à son aîné Didier Drogba.

"Chelsea, c’est un club qui fait rêver. Après, il n’y a pas d’autres clubs qui me fassent rêver", soufflait-il sous le regard amusé de Bixente Lizarazu. Deux ans plus tard, le voilà à Arsenal, sûr de son choix et fier du chemin parcouru. "C’est beaucoup d’émotion de venir dans un grand club, dixit le Francilien de naissance dans une vidéo estampillée Gunners. Ce n’était pas facile pour moi, je viens de loin, j’ai beaucoup bataillé. C’est une récompense de signer dans ce très grand club."

Nicolas Pépé l’assure, il s’agit là d’une décision mûrement réfléchie. "On a beaucoup parlé, beaucoup réfléchi avec ma famille et mes agents, que ce soit avant, pendant et après la CAN. C’était important de faire le bon choix et je suis persuadé qu’Arsenal est le bon." Et de divulguer ce qui a fait pencher la balance, en partie: "Les Français qui jouent ici, il y a aussi le champion du monde Özil, Lacazette, Aubameyang et plein d’autres. Ce sont ces joueurs-là qui me viennent à l’esprit parce que je les regardais quand j’étais à Lille. Lacazette jouait à Lyon. J’avais l’occasion de jouer face à lui. C’est un honneur de jouer avec lui."