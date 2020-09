Quand Mourinho coupe Son pour féliciter Kane

Ah, José Mourinho et sa manière de mener un vestiaire... Les anecdotes pullulent sur le coach portugais, qui a su s'illustrer dans tous les effectifs où il est passé. Son aventure à Tottenham risque d'alimenter sa légende, avec une nouvelle intervention qui va certainement faire parler de nouveau. Le Special One a mis fin à une interview d'après-match avec Son Heung-Min pour déclarer en plaisantant que Harry Kane est son homme du match. Une rencontre (5-2 face aux Saints) au cours de laquelle Son avait pourtant inscrit 4 buts.

Man of the match - Son Heung-min? Jose Mourinho isn't having it 😂https://t.co/HozX03CuHY pic.twitter.com/EAsty4C4xz

— BBC Sport (@BBCSport) September 20, 2020