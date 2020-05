Quand les joueurs de Manchester City plaisantaient sur Messi et Ronaldo

Depuis 2008 et la reprise par le Abu Dhabi United Group, Manchester City évolue dans une autre dimension sur le plan financier. Pablo Zabaleta, ancien latéral du club, est arrivé cette année là et a constaté le changement dans les ambitions et le recrutement. C'était si prononcé que les joueurs du club se sont mis à rêver.

Les noms de Messi et Ronaldo affichés dans le vestiaire

« Dix jours après mon arrivée, l'achat du club par le groupe d'Abu Dhabi est officiel. Quatre jours plus tard, ils investissent 40 millions de livres sterling pour Robinho et là, j'ai dit: "Maintenant, que dois-je faire ? Je vais durer six mois ici. Nous l'avons pris un peu comme une blague et ... dans les vestiaires, nous avons commencé à mettre 'Messi', 'Cristiano Ronaldo'. Nous nous foutions nous-mêmes », a indiqué Zabaleta dans un entretien accordé à La Nacion.