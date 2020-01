Quand Lacazette allait signer à l’Atlético

Quel destin aurait-il eu ?



Van a fichar sí o sí. El Atleti no va a dejar pasar el mercado de invierno sin fichar un delantero... y si falla Cavani, este es el plan B en el que entraría Lemar: https://t.co/X9cxDw10nB informa @medinamarca

— MARCA (@marca) January 13, 2020

En recherche d’un attaquant lors de ce mercato hivernal, l’Atlético de Madrid avait jeté son dévolu sur le Parisien Edinson Cavani, que Diego Simeone apprécie particulièrement. Mais le PSG, avec qui l’Uruguayen est sous contrat jusqu’à la fin de saison, refuse de laisser partir cet hiver le meilleur buteur de son histoire (198 réalisations depuis 2013), notamment car les champions de France ne disposent pas de pléthore de solutions offensives derrière les "quatre fantastiques" (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria).Parmi les autres noms qui circulent pour venir renforcer les Colchoneros, figure celui d’une vieille connaissance : Alexandre Lacazette. D’après Marca, les Madrilènes songeraient toujours à l’ancien Lyonnais, et envisageraient un échange avec son compatriote Thomas Lemar, un champion du monde qui n’a jamais réussi à totalement s’imposer depuis son arrivée dans la capitale espagnole à l’été 2018. Un an plus tôt, c’est Lacazette qui aurait dû y poser ses bagages. Mais une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) a tout changé.Car l’instance a confirmé la décision de la Fifa, qui avait interdit à l’Atlético de recruter après avoir effectué des transferts irréguliers de mineurs. Et l’ex-attaquant des Gones a donc rejoint Arsenal plutôt que le deuxième club madrilène. Pour un peu moins de millions d’euros de bonus (7 contre 12), mais le même prix de transfert (53 millions) que ce que devaient débourser les Espagnols au club présidé par Jean-Michel Aulas.Quel destin aurait-eu Lacazette s’il avait signé à l’Atléti ? Il est évidemment impossible de le savoir, mais il aurait difficilement pu vivre, sur le plan collectif, des saisons plus compliquées que celles des Gunners, absents de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive et qui, avec 11 points de retard sur le 4eme, risquent encore de ne pas y participer lors du prochain exercice. Reste à savoir si celui qui est toujours snobé par Didier Deschamps chez les Bleus sera encore un joueur d’Arsenal à ce moment-là.