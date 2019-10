Pulisic et Chelsea voient triple

Pour sa première en tant que buteur avec Chelsea, Christian Pulisic n'a pas fait les choses à moitié. Auteur de trois buts consécutifs, l'Américain a permis à son équipe de valider une victoire relativement tranquille sur la pelouse de Burnley (2-4), modeste douzième de PL. Il aura néanmoins fallu attendre le milieu de la première période pour assister au premier tir cadré londonien. A la récupération d'un ballon perdu aux trente-cinq mètres par Lowton, Pulisic s'en est allé ouvrir la marque sans trembler, concrétisant par la même la domination des visiteurs (0-1, 21e). Loin d'être rassasié, l'international n'a pas attendu la seconde période pour doubler la mise. Quelques instants avec la pause, il a encore profité d'une erreur de relance de Tarkowski pour porter le score à 0-2 (45e).

Pas suffisamment remis de ce nouveau coup de massue, les Clarets ont recommencé à souffrir dès l'entame du second acte. Et c'est presque logiquement que ce diable de Pulisic, cette fois à la réception du centre de Mason Mount, s'est offert un troisième but, inscrit de la tête, et synonyme de coup du chapeau (0-3, 56e). En bonne et due forme. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire un hat-trick avec Chelsea. Inspiré par son partenaire, Willian lui a ensuite emboîté le pas et a transpercé à son tour la défense cataclysmique de Burnley (0-4, 58e). Les locaux n'ont toutefois pas démérité offensivement, parvenant à quelques (rares) occasions à frapper au but, comme sur ce rush de Rodriguez, contré in extremis par Tomori (62e). Ils ont même un cru à un improbable exploit, lorsque Jay Rodriguez (86e) et Dwight McNeil (89e) ont ramené brusquement le score à 2-4.

Mais la tâche était beaucoup trop compliquée, et la réaction de Burnley bien trop tardive pour espérer arracher au moins le nul. De son côté, Chelsea devra travailler sur ce manque d'attention et ce relâchement doublement coupable en fin de rencontre. Une fin de match à laquelle a participé Olivier Giroud (entré à la 70e), sans que le Français ne parvienne à se mettre en évidence. Pour Chelsea, l'essentiel est donc là avec ces trois précieux points glanés à l'extérieur qui lui permet de revenir à deux points de Manchester City (2e), et de prendre provisoirement cinq unités d'avance sur Arsenal, son poursuivant direct. Une chose semble en tout cas de plus en plus nette: Frank Lampard est en train de faire prendre la mayonnaise au sein de ce groupe fortement rajeuni, et dont l'avenir semble des plus prometteurs.