Pulisic dévoile ses ambitions

Christian Pulisic a un rêve et n'hésite pas à le partager. À l'orée d'une nouvelle saison sous le maillot de Chelsea, "Captain America" espère se débarrasser de ses trop nombreux soucis physiques pour s'installer, enfin, dans le onze titulaire de Thomas Tuchel. "Rester en bonne santé est définitivement un objectif important pour moi, et essayer d'être disponible autant que possible pour continuer à aider mon équipe et avoir un grand impact", a confié l'Américain à Standard Sport.

Pulisic ne craint personne

Pulisic affirme en outre ne pas craindre la concurrence féroce à Chelsea : "C'est une bonne chose à propos de notre équipe, que nous ayons tellement de profondeur et tellement de joueurs forts. Nous avons tellement de matchs que vous allez forcément avoir votre occasion, il s'agit donc simplement de tirer le meilleur parti de vos chances", estime le joueur. Pour rappel, l'homme de 22 ans a effectué 77 apparitions avec les Blues au cours de son passage en Premier League, marquant 17 buts et devenant vainqueur de la Ligue des Champions.