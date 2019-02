Puel "souhaite le meilleur" à Leicester

Arrivé aux commandes de Leicester en octobre 2017, Claude Puel a été remercié dimanche, après une troisième défaite consécutive, et la sixième en sept matches, face à Crystal Palace (1-4).

"J’aimerais remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé à Leicester, écrit le technicien tarnais dans un texte transmis par la League Managers Association. C’était un privilège de travailler avec les joueurs, le staff et les dirigeants. J’aimerais aussi remercier les supporters pour leur fantastique soutien, ainsi que leur compréhension pendant le développement de l’équipe. J’ai vraiment apprécié la volonté d’apprendre et l’éthique de travail de tous les joueurs, et je ne doute pas qu’ils auront un futur brillant. C’était un honneur de travailler pour le regretté et très aimé Khun Vichai, qui m’a offert la fantastique opportunité d’entraîner ce club et de partager quelques grands moments avec lui. Ma mission à Leicester s’arrête ici, mais je vais continuer à suivre les performances de l’équipe, et je souhaite le meilleur au club."