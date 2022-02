Le succès de prestige glané par le PSG contre le Real Madrid mardi dernier a visiblement remonté la cote de Mauricio Pochettino. Celui qui était il y a encore quelques temps un entraineur sans idées et incapable de faire progressivement collectivement l’équipe de la capitale est subitement devenu un technicien en vogue, bénéficiant des sollicitations de partout. Sa cote est remontée donc en flèche, et en particulier en Angleterre.

Pochettino à la place de Conte ?

Lorsqu’il était dans le dur, Pochettino avait déjà des touches avec Manchester United dans l’optique d’un deal à la fin de la saison. A présent, et en plus de l'intérêt évoqué du Real, il intéresserait un autre club de Premier League. Selon The Telegraph, Tottenham envisage sérieusement de le faire revenir sur son banc. La relation avec Antonio Conte, l’actuel coach des Spurs, s’est envenimée dernièrement et Daniel Lévy, le président, voit « Poche » comme l’homme idéal afin de relancer cette formation. Les deux hommes ont déjà travaillé plusieurs années ensemble et entretiennent ainsi de très bons liens.