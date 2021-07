PSG : Pogba, un objectif pour cet été ?

Pogba serait attiré par la perspective de jouer au PSG



Transferts : le PSG songe à recruter Paul Pogba... à condition de dégraisser

Le PSG ne compte pas lâcher concernant Paul Pogba. Courtisé depuis plusieurs saisons par les plus grands clubs en Europe, et par celui de la capitale, le champion du monde 2018 sort d'un Championnat d'Europe de haute volée sur le plan individuel, malgré l'élimination des Bleus en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3, 5 t.a.b. à 4)., selon une information de L'Equipe. Rien ne sera simple sur ce dossier, cependant.En effet, le PSG devra alléger sa masse salariale afin de tenter ce coup, explique la source. Après les arrivées officialisées de Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, en attendant celles, prévues, de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Paris se présente sur un dossier différent concernant Pogba, qui n'est pas un joueur libre. La valeur marchande de Pogba est évaluée à 60 millions d'euros (Transfermarkt) etProblème, au milieu de terrain, les candidats au départ ne sont pas si nombreux selon la source qui explique qu'hormis Ander Herrera et Rafinha, les autres éléments (Draxler, Pereira, Gueye, Paredes) ne devraient pas quitter le Parc des Princes., explique L'Equipe. Pas le défi le plus évident pour un PSG qui a l'habitude de rêver plus grand.