PSG : Areola prêté à Fulham

Alphonse Areola a pu garnir son palmarès d'un titre de champion d'Espagne du côté du Real Madrid. Prêté par le PSG l'été dernier en raison de l'arrivée Keylor Navas au Parc des Princes, le gardien est revenu au sein du club durant l'été, même si son futur n'était pas là.



Sergio Rico ayant été engagé, Areola devait trouver un club, sous peine de se mettre dans une position difficile, notamment par rapport aux Bleus et l'Euro 2021. C'est en Premier League, et à Fulham, promu, qu'il va évoluer désormais.







Le club londonien a annoncé l’arrivée du gardien français sous la forme d’un prêt avec option d’achat.



"Le Club est ravi d'annoncer la signature d'Alphonse Areola en prêt du Paris Saint-Germain. Le gardien de but restera à Craven Cottage pendant la durée de la saison 2020/21, Fulham ayant la possibilité de rendre le transfert permanent", peut-on lire sur le communiqué du club anglais.



Areola s'est montré satisfait de ce choix pour la suite de sa carrière, au micro de la chaîne du club anglais. "Je suis très heureux que tout soit fait. Scott Parker m'a appelé et j'ai eu un bon pressentiment. Il a dit qu'il me voulait vraiment. Fulham est un club historique de Londres et j'ai beaucoup entendu parler du stade. J'espère que cette saison sera bonne pour nous", a confié le gardien âgé de 27 ans.