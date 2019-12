Premier League : Yarmolenko, un passage à l’Ouest enfin réussi ?

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊

Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU

— West Ham United (@WestHam) October 23, 2019

Malgré des embûches dans sa carrière, Yarmolenko tend désormais à s’imposer hors de son pays. Repéré assez tôt et rapidement recruté dans l’un des meilleurs clubs d’Ukraine, le « nouveau Sheva » a fini par vouloir logiquement tenter sa chance loin de ses bases à 28 ans. Recruté pour 25 millions d’euros par le Borussia Dortmund, l’expérience du natif de Léningrad a finalement tourné assez court en Allemagne. En Bundesliga, malgré des statistiques honnêtes, avec notamment trois buts et cinq passes décisives en 18 apparitions, l’ailier droit ukrainien n’a pas réussi à convaincre.Un peu moins d’un an plus tard, c’est donc du côté de l’Angleterre et plus précisément à West Ham que Yarmolenko a rebondi contre un chèque de 20 millions d’euros. Mais, en Premier League , une fois encore la chance ne lui a pas souri. Parti dans un rôle de titulaire, l’Ukrainien a été victime d’une rupture du tendon d’Achille lors de son 9eme match de championnat, contre Tottenham. Avec deux buts et une passe décisive avant cela, c’est surtout un gros raté contre Chelsea qui avait fait parler de lui pour ces premiers mois avec les Hammers. Gravement blessé, Yarmolenko n’avait en plus pas été ménagé par Hennadiy Orbu, un ancien international ukrainien.« Tout indique qu’il reviendra bientôt au Dynamo Kiev et nous noterons le fiasco de sa carrière à l’étranger. Il est peu probable que Yarmolenlo puisse faire une brillante carrière au Royaume-Uni. Malheureusement, il n’atteint même pas le niveau de West Ham, qui est en bas de tableau », avait-il déclaré dans une interview à l’Expres. De retour de blessure et toujours aussi intéressant avec l’équipe nationale, le numéro 7 londonien tente désormais de rattraper le temps perdu avec un début d’exercice prometteur. Ce lundi (21h00) contre Arsenal, il pourrait profiter de la mauvaise passe des Gunners pour se montrer à nouveau décisif pour les Hammers, lui qui compte trois buts et une passe décisive cette saison.