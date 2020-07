Pogba, une erreur qui coûte cher



17 - No teenager has ever scored more goals in a single season in all competitions for @ManUtd than Mason Greenwood (17 - level with George Best in 1965-66, Brian Kidd in 1967-68 and Wayne Rooney in 2004-05). Esteem. pic.twitter.com/GiXnZsnZ5W

— OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2020

De Gea en mode sauveur



👶 - Players to score at least 10 goals in a single Premier League season before their 19th birthday

18 - Michael Owen (1997/98)

10 - Robbie Fowler (1993/94)

10 - @masongreenwood (2019/20)#MUFC #nnnnnineteen



— Gracenote Live (@GracenoteLive) July 22, 2020

Manchester United avait la possibilité ce mercredi d’assurer quasi définitivement sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Pari manqué. Malgré l’avantage du terrain, les hommes d’Ole Gunnar Soskjaer ont dû subir le partage de points contre West-Ham, une équipe dirigée par leur ancien coach David Moyes. Avec ce résultat,dimanche à l’occasion de la dernière levée du championnat.Les Red Devils peuvent avoir des regrets après cette sortie face aux Hammers. Et c’est le cas principalement de Paul Pogba.En fin de première période, et alors que le score était de zéro partout, il a eu le mauvais réflexe de mettre la main sur son visage sur un ballon arrivant fort dans sa direction. C’était volontaire et la sentence était inévitable. Michail Antonio s’est avancé et a converti le coup de pied arrêté.Dos au mur, MU aurait pu douter, surtout qu’il restait sur une défaite inquiétante en Cup face à Chelsea. Mais, les hommes de Solskjaer ont eu le mérite de vite relever la tête. Six minutes après la reprise, ils sont revenus à la marque. C’est le jeune Mason Greenwood qui les a remis sur les bons rails.C’était son 10e but de la saison en Premier League. Pas si mal pour un joueur de seulement 18 ans.A 1-1, et vu qu’il restait beaucoup de temps à jouer, on pensait les Mancuniens partis pour renverser le score et profiter du temps faible de leurs opposants. Curieusement, ils n’ont pas su insister. Au contraire, ils ont reculé et n’ont pas été loin de se faire surprendre une deuxième fois derrière.Très critiqué ces dernières jours pour ses bévues à répétition, l’Espagnol a su cette fois être décisif et rapporter un précieux point à son équipe.Le week-end prochain, Manchester United va donc se déplacer sur Leicester (5e). Pour valider son retour en Ligue des Champions la saison prochaine, l’équipe de Solskjaer devra simplement éviter la défaite. Pour une équipe qui reste sans revers en championnat depuis le mois de janvier, cela ne semble pas être une mission insurmontable.